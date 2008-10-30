Обласна СЕС отримала нового керівника?

Наказ із Києва

Харків. 30 жовтня УНІАН. Сергія САВЕНКОВА призначено виконуючим обов`язки головного державного санітарного лікаря Харківської області. Як повідомляє сайт Харківської ОДА, наказ про це підписав в.о. першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України Анатолій ПОНОМАРЕНКО. Кадрове рішення ухвалено у зв`язку зі знаходженням головного державного санітарного лікаря Харківської області, головного лікаря Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції Івана КРАТЕНКА на листку непрацездатності. До свого нового призначення С.САВЕНКОВ працював головним лікарем обласної дезинфекційної станції Харківської області.

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