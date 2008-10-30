Обласна СЕС отримала нового керівника?
10:42, 30 жовтня 2008Харьків
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Наказ із Києва
Харків. 30 жовтня УНІАН. Сергія САВЕНКОВА призначено виконуючим обов`язки головного державного санітарного лікаря Харківської області.
Як повідомляє сайт Харківської ОДА, наказ про це підписав в.о. першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України Анатолій ПОНОМАРЕНКО.
Кадрове рішення ухвалено у зв`язку зі знаходженням головного державного санітарного лікаря Харківської області, головного лікаря Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції Івана КРАТЕНКА на листку непрацездатності.
До свого нового призначення С.САВЕНКОВ працював головним лікарем обласної дезинфекційної станції Харківської області.
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