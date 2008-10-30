Регіонали хочуть висловити Нацраді своє «фе»

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Харківські міська та обласна організації Партії регіонів у п’ятницю в Харкові проведуть пікетування представництва Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту Харківського обласного відділення партії регіонів, організатори акції таким чином хочуть висловити протест «проти відключення російських каналів з кабельних мереж».

23 жовтня ц.р. депутати Харківської міськради ухвалили звернення до Нацради у зв’язку з забороною ретрансляції неадаптованих до українського законодавства телеканалів. «В умовах, коли держава системно обмежує права російськомовного населення східної України, запроваджує примусову українізацію в системі освіти та в інших сферах суспільного життя, - йдеться у зверненні, - можливість у родинному колі дивитися телевізор на рідній мові, яку надають кабельні мережі, дещо врівноважує ситуацію. Відключення російських каналів в кабельних мережах призведе до загострення і росту соціальної напруги в регіоні та неминуче спровокує суспільство до розколу за національною та мовною ознаками». Депутати міськради зажадали «негайно припинити практику керування у так званому «ручному режимі» та тиск на провайдерів програмної послуги».

З відповідними вимогами до Президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів, Генерального прокурора України, а також до Ради Європи, звернулися раніше і депутати

Харківської обласної ради (більшість у Харківській міській та обласній радах становлять представники Партії регіонів - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів. За інформацією газети «Экономические известия» (№ 177), з вітчизняного ефіру підуть телеканали ОРТ, РТР, Ren TV та ін. Газета зазначає, що це спричинить скорочення вибору програм і банкрутство кабельних компаній, а виграють ті, хто скуповує місцеві кабельні мережі.

Як повідомив голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО, 1 березня минуло три роки відтоді, як Нацрада прийняла вимогу до провайдерів дотримуватися норми вітчизняного законодавства під час ретрансляції іноземних телеканалів. «Йдеться про багато законів, зокрема - про рекламу, авторські та суміжні права, мораль та ін. Річ не тільки в дотриманні чи недотриманні норми української мови в ефірі», - запевнив В.ШЕВЧЕНКО.

За попередніми даними, прибравши з мереж іноземні телеканали, вітчизняне ТБ може збільшити свої доходи від реклами в 1,5 разу, що становить десятки мільйонів доларів. А великі інвестори скуповуватимуть регіональні мережі - оскільки під удар потрапляють найпопулярніші російські канали, позитивне рішення питання є запорукою рентабельності кабельного бізнесу, пише газета.