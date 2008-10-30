Металіст у 1/4 Кубка України
ФК Харків вилетів
Харків. 30 жовтня. УНІАН. Вигравши з рахунком 3:1 у київського Арсенала, харківський Металіст вийшов у 1/4 розіграшу Кубка України з футболу.
Голи у матчі забили Коваль 6, Обрадович 28 пен., Зезе 90+3 - Старгородський 69 пен.
Стартовий склад Металіста у цій грі на 70% становили футболісти молодіжної команди.
Водночас, ФК Харків програв донецькому Металургу і вибув з розіграшу.
Результати решти матчів 1/8:
Фенікс-Іллічівець - Таврія 0:2 (Зборовський 51, Гоменюк 76)
Закарпаття - Шахтар 1:4 (Костюк 70 - Селезньов 14, Вілліан 48, Морено 63, Рац 86 пен.)
ПФК Олександрія - Дніпро 1:1, за пенальті 6:5 ( Постолатьєв 38 - Карноза 4)
Сталь - ФК Львів 2:0 (Назаренко 29)
Динамо - Зоря 2:0 (Ярмоленко 15, Саблич 21)
Оболонь - Ворскла 1:4 (Онисько 14 - Кулаков 17, Онисько 77 автогол, Кравченко 81, Сачко 90+2)