Металіст у 1/4 Кубка України

ФК Харків вилетів

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Вигравши з рахунком 3:1 у київського Арсенала, харківський Металіст вийшов у 1/4 розіграшу Кубка України з футболу. Голи у матчі забили Коваль 6, Обрадович 28 пен., Зезе 90+3 - Старгородський 69 пен. Стартовий склад Металіста у цій грі на 70% становили футболісти молодіжної команди. Водночас, ФК Харків програв донецькому Металургу і вибув з розіграшу. Результати решти матчів 1/8: Фенікс-Іллічівець - Таврія 0:2 (Зборовський 51, Гоменюк 76) Закарпаття - Шахтар 1:4 (Костюк 70 - Селезньов 14, Вілліан 48, Морено 63, Рац 86 пен.) ПФК Олександрія - Дніпро 1:1, за пенальті 6:5 ( Постолатьєв 38 - Карноза 4) Сталь - ФК Львів 2:0 (Назаренко 29) Динамо - Зоря 2:0 (Ярмоленко 15, Саблич 21) Оболонь - Ворскла 1:4 (Онисько 14 - Кулаков 17, Онисько 77 автогол, Кравченко 81, Сачко 90+2)

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