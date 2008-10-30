У п’ятницю запрацює «ТЕЦ-5»

Харків. 30 жовтня. УНІАН. У п’ятницю має запрацювати Харківська ТЕЦ-5, один з головних виробників теплоенергії в регіоні.

Як передає сайт Харківської ОДА, про це повідомив у ході перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

За його словами, на сьогодні непідключеним до тепла залишається Харківський район області, а також «ТЕЦ-5», яка ще не має права включення.

«Проте на сьогоднішній день всі нюанси вже відпрацьовані, і після остаточних переговорів, у тому числі за участю губернатора Арсена АВАКОВА з керівником НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ, всі питання вирішені. Отже, завтра «ТЕЦ-5» буде включена», - сказав В.БАБАЄВ.

Він підкреслив, що у неділю вся область буде з теплом, за винятком Харківського району, який почнуть підключати до опалювання лише в неділю.