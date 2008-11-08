НБУ ще трохи зміцнив гривню
00:01, 08 листопада 2008Харьків
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Курс валют на 10 листопада
Харків. 8 листопада. УНІАН. Національний банк України встановив на 10 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 579.8400 за 100 доларів США (на 7 листопада – 579.8900).
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 10 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:
100 EUR – 739.6439 (на 7 листопада – 740.5195),
10 RUR – 2.1472 (на 7 листопада – 2.1548).
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