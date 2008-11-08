НБУ ще трохи зміцнив гривню

Харків. 8 листопада. УНІАН. Національний банк України встановив на 10 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 579.8400 за 100 доларів США (на 7 листопада – 579.8900).

Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 10 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:

100 EUR – 739.6439 (на 7 листопада – 740.5195),

10 RUR – 2.1472 (на 7 листопада – 2.1548).