В Україні від 9° морозу до 19° тепла

Харків. 20 листопада. УНІАН. У четвер, 20 листопада, на переважній території України очікуються опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних, північних, місцями у центральних областях опади, переважно у вигляді дощу, в Карпатах сильні опади, на решті території без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 3-8° тепла, в Криму вночі - 2-7°, вдень - 10-15° тепла; в Карпатах вночі - 4-9° морозу, вдень - 0-5° морозу.

21 листопада у південній частині без істотних опадів, на решті території невеликі опади переважно у вигляді дощу (вночі на заході та півночі помірні опади). 22 листопада в Україні дощі (на півдні вночі невеликі) з переходом у західних та північних областях у мокрий сніг, вночі в Карпатах місцями сильний мокрий сніг. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, 21 листопада місцями у західній та південній частині, 22 листопада в Україні пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї 22 листопада місцями 25 м/с.

Температура 21 листопада вночі - 0-5° тепла, на крайньому півдні - до 8°, вдень - 2-7° тепла, у південній частині - 7-12°, в Криму - до 15°; 22 листопада у південній та східній частині вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у Криму вночі 7-12°, вдень 14-19° тепла, на решті території протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, у центральних областях 2-8° тепла.

23-24 листопада у західних, північних та центральних областях (крім Дніпропетровської) часом невеликий сніг, мокрий сніг, 23 листопада в центральних областях помірні опади; температура вночі - 1-7° морозу, на Прикарпатті - до 11° морозу, вдень - від 4° морозу до 2° тепла.

На решті території 23 листопада помірні, 24 листопада невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу; температура протягом доби 23 листопада - 0-6° тепла, 24 листопада (на Одещині та Миколаївщині й 23 листопада) - від 3° морозу до 3° тепла. В Криму, Донецькій, Луганській області часом дощ, 24 листопада з мокрим снігом; температура 23 листопада протягом доби - 5-12° тепла, 24 листопада вночі - від 2° морозу до 4° тепла, вдень - 2-8° тепла.

У Києві 20 листопада хмарно. Вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 5-7° тепла.

В Київській області вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 3-8° тепла.

21-22 листопада хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг (вдень 21 листопада невеликий дощ). Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі 22 листопада пориви 15-20 м/с. Температура 21 листопада вночі - 0-5° тепла, вдень - 2-7° тепла; 22 листопада протягом доби - від 4° тепла до 1° морозу.

23 листопада у столиці та області йтиме невеликий сніг, мокрий сніг, 24 листопада - без істотних опадів. Відбудеться зниження температури вночі до 2-7° морозу, вдень - до 1° тепла - 4° морозу.