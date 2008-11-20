У Харкові буде відкрито Почесне консульство Чехії
Інформує прес-служба міськради
Харків. 20 листопада. УНІАН. У Харкові буде відкрито Почесне консульство Чеської Республіки.
Як повідомили кореспонденту УНІВН у прес-службі Харківської міськради, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Ярослав БАШТА під час зустрічі із заступником Харківського міського голови – директором Департаменту охорони здоров´я та соціальних питань Ігорем ШУРМОЮ.
На зустрічі обговорювалися питання двостороннього співробітництва. Сторони висловили задоволення станом розвитку міжрегіональної та міжмуніципальної співпраці, зокрема між містами-партнерами Харковом і Брно.
Посол Чехії повідомив, що незабаром у Харкові буде відкрито Почесне консульство.
Візит Посла Чехії до Харкова пов’язаний з участю у Міжнародному семінарі
«Оборонно-промисловий та науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами».