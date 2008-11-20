Два дні у Харкові згадуватимуть про Семирадського

Харків. 20 жовтня. УНАН. 21 листопада у Харкові відбудеться відкриття Другої міжнародної науково-практичної конференції «Творча постать Генріха СЕМИРАДСЬКОГО у контексті вітчизняної та світової культури» до 165-річчя з дня народження митця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Конференцію проводить Харківське товариство польської культури в рамках Днів польської культури разом з Харківським художнім музеєм за підтримки облдержадміністрації, міськради, Генерального консульства республіки Польща у Харкові, товариства «Спільнота Польська» та фонду допомоги полякам на сході.

У заході візьмуть участь науковці України, Росії (Державна Третьяковська галерея) та Польщі (Краківська галерея мистецтв).

У цей день о 15.00 відбудеться відкриття в Харківському художньому музеї виставки «Семирадський і його час».

Робота конференції, яка відкриття якої відбудеться у п’ятницю об 11.00 у залі Харківського будинку вчених (вул. Раднаркомівська, 10), продовжиться 22 листопада у Печенігах, де народився художник. Тут учасники заходу вшанують видатного художника покладанням квітів до пам’ятника митцю, відвідають краєзнавчий музей та виступлять з доповідями у Печенізькому ліцеї.

Довідка. Г.Семирадський (1843 – 1902) – відомий польський художник, який народився у Печенігах на Харківщині, навчався у Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна. Був нагороджений орденом Почесного легіону (Франція), носив звання професора Імператорської Академії Художеств. Найвідоміші роботи – «Римська оргія» (1872), «Нічні жертвоприношення» (1878), «Талісман» (1881).