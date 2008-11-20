Готівковий долар зростає

Харків. 20 листопада. УНІАН. Сьогодні зранку курс американського долара в обмінних пунктах знову істотно підвищився. Станом на 10.00 середній курс продажу долара становив 6,0831 грн., а купівлі – 6,0465 грн.

Порівняно з учорашнім значенням середній курс продажу готівкового долара виріс сьогодні на 1,7%, з початку тижня – на 3,5%, за період з 1 жовтня – на 18,7%, з 1 вересня – на 29,1%.

При цьому реальний курс готівкового долара ще вищий, оскільки багато банків вже ввели комісію в розмірі від 1 до 3% на продаж готівкової валюти. Нацбанк же не заперечує проти такої практики. «Це право банків і НБУ цього не забороняв. Я сподіваюся, що при цьому відсотки будуть помірні, щоб, з одного боку, стимулювати банки до такого роду діяльності, а з іншого боку - не відображатися на бажанні населення обмінювати валюту», - сказав з даного приводу керівник групи радників Нацбанку Валерій Литвицький.