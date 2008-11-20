Міжбанк: долар підстрибнув до 6,5

Харків. 20 листопада. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями - 6,0800/6,2500 грн., до закриття ціни зросли до 6,4250/6,5150 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2185/0,2245 грн., до закриття ціни піднялися до 0,2250/0,2315 грн. У Росії курс долар-рубель зріс до 27,5610 (+0,1178) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в достатньо вузькому діапазоні 1,2475/1,2565 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 7,6140/7,8370 грн., до закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 8,0370/8,1600 грн.