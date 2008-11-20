Справу молодшого Каратуманова розслідуватиме облпрокуратура

Харків. 20 листопада. УНІАН. 20 листопада. УНІАН. Кримінальну справу проти Дмитра КАРАТУМАНОВА - сина депутата Харківської обласної ради, який на смерть збив студента, розслідуватиме слідчий відділ прокуратури Харківської області.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

У повідомленні нагадується, що 31 жовтня 2008 року близько 21.50 на автошляху Київ-Харків-Довжанський Дергачівського району Харківської області Д.КАРАТУМАНОВ, який перебував за кермом автомобіля «Ауді-А8», скоїв наїзд на пішохода, 1989. р.н., внаслідок якого пішохід загинув на місці події.

Кримінальна справа, порушена 1 листопада за цим фактом стосовно Д.О.КАРАТУМАНОВА за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого), перебувала у провадженні слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області.

Прокурором Харківської області винесена постанова про зміну підслідності, відповідно до якої досудове слідство по вказаній кримінальні справі доручено слідчому відділу прокуратури Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, інформація про ДТП на автошляху Київ-Харків-Довжанський надійшла до чергової частини міліції близько 22-ї години 31 жовтня.

За даними ЦГЗ, слідчо-оперативна група Головного управління за «гарячими слідами» затримала автомобіль «Аudi А-8» «з численними механічними ушкодженнями, характерними для скоєного ДТП”. Поряд з машиною знаходився і водій, який виявився мешканцем міста Харкова. Водій сказав, що він 1989 року народження, після чого у присутності адвоката відмовився від дачі пояснень та був госпіталізований до Харківської міської лікарні невідкладної медичної допомоги.

В ЦГЗ також повідомили, що номер автомобіля не відповідав зареєстрованому, а рік народження водія - не 1989 рік, як він сказав правоохоронцям, а 1991-й, отже, він взагалі не мав права сідати за кермо автотранспорту.