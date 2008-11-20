ХКБМ пропонує «вишеградцям» разом створювати бронетехніку

Харків. 20 листопада. УНІАН. Генеральний конструктор зі створення бронетанкової техніки та артилерійських систем, начальник КП ХКБМ, генерал-лейтенант, доктор технічних наук Михайло БОРИСЮК під час міжнародного семінару «Оборонно-промисловий і науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами» заявив про готовність підприємства співробітничати з країнами Вишеградськой групи у створенні нового зразка бронетехніки.

Як повідомляє видання Defense Express, за словами генконструктора, підприємство готове створювати спільно і новий танк, і нову бронемашину.

Говорячи про досвід кооперації з іноземними державами, М.БОРИСЮК повідомив, що ХКБМ активно працює з французькою стороною по тепловізорах, зокрема Katrin і Matiz, з італійськими і німецькими підприємствами по двигунах, з американською стороною по трансмісії.

М.БОРИСЮК підкреслив, що в кооперації з Китаєм ХКБМ створило новий танк для Пакистану Al Khalid і супроводжувало всі етапи випробувань цієї бойової машини.