МПП націлене реструктуризувати підприємства ОПК

Харків. 20 листопада. УНІАН. Мінпромполітики розробило програму реструктуризації підприємств оборонного комплексу. Ця програма передбачає корпоратизацію, акціонування та приватизацію ряду підприємств ОПК.

Як повідомляє Defense Express, про це 19 листопада 2008 р. під час міжнародного семінару «Оборонно-промисловий і науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами» повідомив директор департаменту оборонно-промислової політики і військово-технічного співпраці Михайло ЛУХАНІН.

Він указав, що в ході реструктуризації буде виділено 7 великих об`єднань підприємств ОПК. При цьому, М.ЛУХАНІН відмовився назвати, що це будуть за об`єднання, нагадавши тільки, що вартість всієї програми становить 14 млрд. грн.

У теж час, як повідомляв Defense Express, подібна програма існувала кілька років тому і була розроблена Держкомісією з питань ОПК України. Вона, зокрема, припускала створення як мінімум чотирьох вертикально-інтегрованих оборонний-промислових структур. Проте, навіть зі створенням авіаційного держконцерну держава не впоралася.