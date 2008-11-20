КБ Морозова створило 6 тренажерних систем

Харків. 20 листопада. УНІАН. Казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» створило шість різновидів тренажерних систем.

Як повідомляє Defense Express, про це 19 листопада 2008 р. під час міжнародного семінару «Оборонно-промисловий і науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами» повідомив генеральний конструктор зі створення бронетанкової техніки і артилерійських систем, начальник КП ХКБМ генерал-лейтенант, доктор технічних наук Михайло БОРИСЮК.

За словами М.БОРИСЮКА, ці тренажери забезпечують підготовку персоналу для всіх видів бронетехніки Сухопутних військ. І, на його думку, ці тренажериздатні забезпечувати 80% бойової підготовки екіпажів бронетехніки.