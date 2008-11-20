Фінансування програми розвитку ЗСУ пробуксовує - фахівець

Харків. 20 листопада. УНІАН. На сьогодні державна програма розвитку Збройних сил України на 2006-2011 рр. недофінансована на 6 млрд. грн., це фактично $1,2 млрд.

Про це 19 листопада 2008 р. під час міжнародного семінару «Оборонно-промисловий і науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами» повідомив директор департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони України Віктор КОРЕНДОВИЧ, повідомляє Defense Express.

За його словами, це значна сума практично рівна одному бюджету Міноборони станом на 2006 р. На сьогодні ж фінансування потреб Міноборони становить приблизно 1,13% ВВП, що значно менше від тих вимог, які прийняті в країнах НАТО. «На жаль, перспектива на 2009 р. невтішна, оскільки збільшення фінансування з 10 млрд. грн. до 17,2 млрд. грн. розглядається таким чином, що з 17,5 млрд. 4,2 млрд. становитиме спецфонд. А ці кошти, як показує практика, негарантовані», - вказав В.КОРЕНДОВИЧ.