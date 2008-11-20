Фельдман отримав найвищу нагороду християнської церкви

Харків. 20 листопада. УНІАН. Патріарх Православної церкви Єрусалиму ТЕОФІЛОС ІІІ нагородив народного депутата України, главу Українського Єврейського Комітету (УЄК), борця з ксенофобією і антисемітизмом Олександра ФЕЛЬДМАНА Орденом Золотого хреста за заслуги у зміцненні діалогу між світовими релігіями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН став 37-м володарем цієї високої церковної нагороди в світі.

У повідомленні також наголошується, що «традиційно Орденом Золотого хреста нагороджуються тільки глави держав, чий внесок у міжрелігійні відносини заслуговує на визнання».