Харків. 20 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові відкрилася виставка «Свіча скорботи», присвячена 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, в експозиції виставки, яку підготували співробітниками Харківського історичного музею, представлені унікальні копії розсекречених документів Служби безпеки України, Харківського обласного архіву, матеріали Українського інституту національної пам’яті, а також Всеукраїнського товариства «Меморіал».

Серед експонатів – документи тодішньої радянської влади: постанови про розкуркулення, накази щодо хлібозаготівлі, різного роду інструкції для боротьби з противниками процесу колективізації тощо, а також фотографії, речі - символи трагедії.

В рамках виставки демонструється фільм про найтрагічнішу сторінку історії українського народу.

Довідка УНІАН. У тодішній столичній Харківській області, яка понесла найбільші людські втрати, в 1932 – 1933 роках, за деякими даними, від голоду померло понад 2 мільйони людей, значна частина з яких – діти.