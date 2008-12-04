Погода на 4-8 грудня: у Криму +20°

Харків. 4 грудня. УНІАН. Завтра у західних та північних областях України очікується невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах помірний, в горах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. В Україні часом туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, у західних та східних областях 1-4°тепла, вдень 8-13°, у Криму 15-20° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

5-6 грудня - хмарно з проясненнями. У західних областях часом дощ, в Карпатах з мокрим снігом, у північних областях місцями невеликий дощ. На решті території без істотних опадів, окремі тумани. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 19-24 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півдні до 11° (у західних та східних областях місцями 0-3° тепла); вдень 5 грудня 9-14°, у південній частині 11-16°, в Криму до 19° (5 грудня у західних областях, 6 грудня і в північних та центральних 6-11°); в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

7 грудня - без істотних опадів, лише вночі в західних та північних областях, а вдень в Криму та Приазов`ї невеликий дощ, в Карпатах та на Прикарпатті місцями з мокрим снігом.

8 грудня - у південній та східній частині, а вдень і в більшості центральних областей часом невеликий, на півдні помірний дощ, на решті території переважно без опадів.

Температура вночі 1-7° тепла, 8 грудня на заході та півночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 3-9° тепла, у східних та південних областях 7 грудня 7-13°; в Криму вночі 5-11°, вдень 7 грудня 11-16°, 8 грудня 7-12°; в Карпатах протягом доби 7 грудня близько 0°, 8 грудня 0-5° морозу.

У Києві у четвер місцями очікується невеликий дощ, часом туман. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°. По області - місцями невеликий дощ, часом туман. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°.

5-6 грудня - хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 5 грудня 9-14°, 6 грудня 6-11°.

7-8 грудня - без істотних опадів, лише вночі 7 грудня невеликий дощ. Температура вночі 7 грудня 1-6° тепла, 8 грудня від 2° морозу до 3° тепла; вдень 3-8° тепла.