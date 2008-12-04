Металіст вийшов до 1/16 Кубку УЄФА (додано фото)

Харків. 4 грудня. УНІАН. У матчі четвертого туру групового етапу Кубку УЄФА в групі В харківський Металіст виграв у грецького Олімпіакоса.

Гра, яку дивилися 26 тисяч уболівальників, завершилася з рахунком 1:0 на користь харків`ян.

Гол на 87-й хвилині забив Едмар.

У другому матчі цієї групи з таким же рахунком Герта програла на своєму полі Галатасараю 0:1 (Барос 69 пен.).

У Галатасарая 9 очок після чотирьох ігор, у Металіста - 7(3), Олімпіакоса 3(3), Герти - 2(3), Бенфіки 1(3).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА