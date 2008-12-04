Результати матчів Кубку УЄФА

Харків. 4 грудня. УНІАН. У середу зіграні матчі четвертого туру групового етапу Кубку УЄФА в групах A-D

Група A

Манчестер Сіті - ПСЖ 0:0

Твенте - Шальке 2:0 (Вілаерт 3, Перес 55 - Асамоа 77)

У Манчестер Сіті 7 очок після трьох ігор, Твенте 6(3), у Шальке - 4(4), Расингу - 2(3), ПСЖ 2(3)

Група B

Металіст - Олімпіакос 1:0 (Едмар 87)

Герта - Галатасарай 0:1 (Барош 69 пен.)

У Галатасарая 9 очок після чотирьох ігор, у Металіста - 7(3), Олімпіакоса 3(3), Герти - 2(3), Бенфіки 1(3)

Група C

Севілья - Партизан 3:0 (Л.Фабіано 32 пен., 73, Ренато 46)

Стандард - Сампдорія 3:0 (Камарго 23, Оньєву 35, Йованович 43)

У Стандарда 9 очок після трьох ігор, Севільї - 6(3), Сампдорії - 4(3), Штутгарта 4(3), Партизана 0(4)

Група D

Спартак (Москва) - Неймеген 1:2 (Ковальчук 2 - ван Бекерінг 86, Шене 88)

Удінезе - Динамо (Загреб) 2:1 (Квальярелла 5, Ободо 79 - Бішчан 90+2)

У Удінезе 9 очок після трьох ігор, у Тоттенхема - 6(3), Неймегена 3(3), Спартака 3(3), Динамо - 3(4)

У четвер відбудуться матчі в групах E-H (у дужках очки):

Група E

Вольфсбург (6) - Портсмут (1), Херенвеєн (0) - Брага (3). Пропускає тур Мілан (7 очок).

Група F

Астон Вілла (6) - Жиліна (1), Славія (1) - Гамбург (3). Пропускає тур Аякс (6 очок).

Група G

Копенгаген (1) - Русенборг (1), Валенсія (4) - Брюгге (2). Пропускає тур Сент-Етьєнн (7 очок).

Група H

Нансі (4) - ЦСКА (9), Лех (1) - Депортіво (3). Пропускає тур Феєноорд (0 очок).