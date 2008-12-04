Металіст пробився до плей-офф
02:41, 04 грудня 2008Харьків
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Прогноз тренера Олімпіакоса справдився: нічия нікого не влаштовує, і переможець матчу у Харкові піде далі. Вигравши у греків, Металіст вийшов у наступний етап змагань на Кубок УЄФА…
У матчі четвертого туру групового етапу Кубку УЄФА в групі В харківський Металіст виграв у грецького Олімпіакоса.
Гра, яку дивилися 26 тисяч уболівальників, завершилася з рахунком 1:0 на користь харків`ян.
Гол на 87-й хвилині забив Едмар.
У другому матчі цієї групи з таким же рахунком Герта програла на своєму полі Галатасараю 0:1 (Барос 69 пен.).
У Галатасарая 9 очок після чотирьох ігор, у Металіста - 7(3), Олімпіакоса 3(3), Герти - 2(3), Бенфіки 1(3).
На знімку: Металіст забиває гол у ворота Олімпіакоса.
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