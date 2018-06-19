Металіст розібрався з Олімпіакосом (фоторепортаж)

Матч чергового туру групового етапу УЄФА у Харкові між Металістом і титулованим Олімпіакосом завершився перемогою харків’ян. Металіст був достатньо активним і не дав грекам зіграти у свій футбол – здавалося, що приїхала грати не та команда, яка напередодні розтрощила Бенфіку, і в складі якої багато чемпіонів Європи.

Металіст мав більше гольових моментів, що й принесло свої плоди.

Гол знову, як і в матчі з Галатасараєм, забив Едмар (87).

Обігравши Олімпіакос, Металіст вийшов у наступне коло (1/16) змагань на Кубок УЄФА.

На сьогодні – це вершинне досягнення головного клубу столиці Слобожанщини.

Результати ігор, які ще треба провести, вже не вплинуть на становище команди.

Отже, Група B (3 грудня):

Металіст - Олімпіакос 1:0 (Едмар 87)

Герта - Галатасарай 0:1 (Барош 69 пен.)

У Галатасарая 9 очок після чотирьох ігор, у Металіста - 7(3), Олімпіакоса 3(3), Герти - 2(3), Бенфіки 1(3)

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА