Металіст розібрався з Олімпіакосом (фоторепортаж)
Знавці не прогнозували перемогу Металіста. Олімпіакос, начебто, на злеті. Шанси харків’ян дехто оцінював десь 20 на 80. Металіст думав інакше: хто не йде в гори, той ніколи не зійде на Олімп…
Матч чергового туру групового етапу УЄФА у Харкові між Металістом і титулованим Олімпіакосом завершився перемогою харків’ян. Металіст був достатньо активним і не дав грекам зіграти у свій футбол – здавалося, що приїхала грати не та команда, яка напередодні розтрощила Бенфіку, і в складі якої багато чемпіонів Європи.
Металіст мав більше гольових моментів, що й принесло свої плоди.
Гол знову, як і в матчі з Галатасараєм, забив Едмар (87).
Обігравши Олімпіакос, Металіст вийшов у наступне коло (1/16) змагань на Кубок УЄФА.
На сьогодні – це вершинне досягнення головного клубу столиці Слобожанщини.
Результати ігор, які ще треба провести, вже не вплинуть на становище команди.
Отже, Група B (3 грудня):
Металіст - Олімпіакос 1:0 (Едмар 87)
Герта - Галатасарай 0:1 (Барош 69 пен.)
У Галатасарая 9 очок після чотирьох ігор, у Металіста - 7(3), Олімпіакоса 3(3), Герти - 2(3), Бенфіки 1(3)