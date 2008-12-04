Курс гривні на 4 грудня

Харків. 4 грудня. УНІАН. Гривня знову здешевшала. Національний банк знизив на 4 грудня офіційний курс долара США на 14 копійок. І встановив наступні курси валют:

вартість одного долара США становитиме 7 гривень 38 копійок, одне євро коштуватиме 9 гривень 32 копійки, а 10 російських рублів - 2 гривні 64 копійки.

Тим часом, на міжбанківському валютному ринку гривня зміцніла на 5 копійок - до семи сорока. За словами участників торгів у середу на міжбанку доллар був стабільним. Адже продавців валюти було більше ніж покупців.

Саме 7,40-7,50 гривень за один долар Нацбанк України назвав опорним курсом, який має намір захищати.

Про це заявив керівник групи радників глави НБУ Валерій Литвицький.

5 канал