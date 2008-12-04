Міськрада роздала Почесні грамоти

У списку – 25 харків’ян і 2 колективи

Харків. 4 грудня. УНІАН. 25 харків`ян і два колективи відзначені Почесною грамотою Харківської міської ради. Як передає кореспондент УНІАН, рішення про нагородження було ухвалене на позачерговій сесії міської ради. Список нагороджених зачитав депутатам секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, який головував на сесії. Серед нагороджених: прокурор Харківської області Василь СИНЧУК, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, народний депутат України Василь ГРИЦАК, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, начальник управління Держкомзему України у Харкові Юрій САНІН, генеральний директор НТК «Інститут монокристалів» Володимир СЕМИНОЖЕНКО. Почесними грамотами міськради також нагороджені творчий колектив телевізійної програми «Харьковские известия» ТОВ «Незалежна служба новин» і колектив Державного підприємства «Харківський метрополітен».

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