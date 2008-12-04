Долар на міжбанку - 7,335/7,465 грн

Харків. 4 грудня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися зниженням котирувань - 7,3350/7,4650 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Ціни на російську валюту впали до 0,2550/0,2630 грн., котирування по євро-гривні пішли донизу - 9,2810/9,4515 грн.,

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,2656/1,2658 дол. США (середа - 1,2690/1,2692).

У середу Нацбанк продавав долари на аукціоні з ціною відсікання 7,3700 грн.