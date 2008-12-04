Харківський БЮТ вперше в Україні проведе внутрішні вибори

Харків. 4 грудня. УНІАН. Харківська обласна організація ВО «Батьківщина» (БЮТ) спільно з Комітетом виборців України (КВУ) проведуть у Харкові перші в Україні внутрішньопартійниі вибори - праймеріз, метою якого є оцінка роботи депутатів різних рівнів і рейтингове формування майбутніх партійних списків.

Про це сьогодні заявили сьогодні на спільній прес-конференції у Харкові керівник правління КВУ Ігор ПОПОВ і заступник обласної організації БЮТ Олена СТРОНОВА.

За словами учасників прес-конференції, розпочато масштабну робота із залученню членів обласного відділення ВО «Батьківщина» щодо оцінки роботи депутатів різних рівнів. Кожен член партії зможе оцінити роботу депутатів від БЮТ у Верховній раді, Харківській обласній та міській радах, а також сформувати свої пропозиції з формування майбутніх виборчих списків.

За словами керівника обласної організації БЮТ в Харківській області Олександра ФЕЛЬДМАНА, на основі рейтингування відбуватиметься формування виборчих списків БЮТ у Харкові на всіх рівнях, починаючи від райради.

Як відзначив І.ПОПОВ, КВУ, як незалежна і незаангажована організація, виступить арбітром і гарантом об`єктивної оцінки роботи депутатів.

«Я дуже радий, що саме Харківська обласна організація БЮТ виявила ініціативу провести праймеріз. Ми вітаємо сміливість і демократичність цієї організації. Сподіваюся, що її приклад підстебне партійні організації Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в інших областях. До того ж, як показує практика інших країн, саме партії, які проводять праймеріз, посідають лідируючу позицію на виборах», - сказав І.ПОПОВ.