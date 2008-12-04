Карасьов: Президент може провести референдум

Харків. 4 грудня. УНІАН. Наміри Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів щодо обрання Президента України у Верховній раді дають Президенту Віктору ЮЩЕНКУ підстави ініціювати референдуму з цього питання.

Таку думку в експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» висловив політолог Вадим КАРАСЬОВ.

“Якщо така новостворена коаліція почне впроваджувати «конституційні інновації», наприклад змінювати статус Президента та переводити обрання Президента з загальнонаціонального рівня на рівень парламенту і, таким чином, змінювати загальнонародний президентський мандат в елітний парламентський, то у Віктора ЮЩЕНКА з’явиться аргумент для проведення референдуму з питання обрання Президента”, – сказав, зокрема, В.КАРАСЬОВ.

На думку експерта, позиція Президента в цьому питанні буде виграшною, враховуючи “президентськоцентричну” політичну культуру українців. “Але референдум – це теж вибори. Це тільки підсилить загальну політичну турбулентність, яка вийде вже за межі парламенту”, – додав політолог.