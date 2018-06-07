Фельдман: криза - це унікальна можливість перейти на інший рівень...

Во времена любого кризиса нет недостатка в антикризисных теориях и рецептах. Право каждого выбирать кому и насколько верить. У Александра Фельдмана есть сторонники, не меньше и оппонентов. Прежде, чем стать политиком, народным депутатом, он «сделал себя» в бизнесе. Понятно, получил немалый опыт. Нашим вопросам на эту тему не удивился…

Господин Фельдман, Ваше мнение, когда мы реально сможем вырваться из кризиса?

Главный вопрос любого кризиса и антикризиса – соотношение ментальности и собственно экономики. Думаю, что процентов на 50% не меньше, нынешний кризис формируется за счет чисто неэкономических факторов. Так что говорить однозначно о пиках кризиса, последствиях пока сложно. Точно можно сказать одно: если в ближайшее время из политической сферы не придут оптимистичные сигналы в экономику, то после новогодних каникул может начаться новый «провал».

Многие эксперты говорят о кризисе общества потребления. Как следствие – о необходимости возвратиться от безудержного потребительства и гламура к умеренному стилю жизни…

Все ругают экономику потребления. Но, как говорится, есть много «но»… В той же Украине бум потребительства имел больше позитива, чем негатива.

Во-первых, это дало возможности для быстрого экономического развития. Львиная доля западных инвестиций за последние 10 лет пришла в Украину именно в сферы связанные с потреблением, а не с производством. Это наша проблема, но это факт.

Во-вторых, если бы не рост потребления, не было бы изменений в общественных настроениях. Маниакально-депрессивный психоз 90-х до сих пор был бы нашей национальной чертой, а вместо армии молодых менеджеров и предпринимателей – мы бы имели армию, в лучшем случае, социально необустроенных людей.

В-третьих, у людей появилась возможность больше потреблять и меньше работать, покупать более качественные лекарства, продукты и услуги. Это плохо? Тогда почему те, кто критикует потребление и демократию, почему-то не хотят жить в Белоруссии?

Природа людей такова, что они все время хотят большего. И современная экономика удовлетворяет это желание. Исходя же из цикличности экономического развития, за спадом обязательно будет подъем, и более стремительный, чем раньше. Кроме того, правильный выход из кризиса для нас – это шанс для нас сравняться в развитии со странами Восточной Европы, ведь Украина может пострадать от него меньше, чем могла бы.

Почему?

Основные характеристики нашей экономики и нашего общества, мягко говоря, сильно отличаются от западных. Рынки труда, капитала, структура потребления и производства, состояние базовых отраслей у нас весьма специфичны

Скажем, фактическая безработица, у нас, очевидно, будет меньше, чем у западных соседей, потому что есть большой теневой сектор, зато нету многих сфер, которые есть у развитых экономик, есть высокая степень административного влияния на бизнес. Наши люди скорее предпочтут снижение доходов, чем их временную потерю и кардинальные перемены в жизни.

Потребление также упадет у нас меньше, поскольку, и так не было запредельным, кроме того, многие люди по-прежнему живут «с огородов», поддерживают тесные связи с родственниками живущими где-то по соседству, помогают друг другу, чего нет в Европе.

Демографические характеристики у нас тоже отличаются от европейских. Сейчас самая многочисленная прослойка общества это экономически активные люди. Доля пенсионеров, пенсионная система и продолжительность жизни у нас другая. Иными словами, можно сказать, что жизнь в Украине более приспособлена к кризисным условиям, по сути мы все время живем на «пороховой бочке».

Это можно считать парадоксом, но если бы 3-4 года назад были начаты системные реформы – мы бы пострадали больше, чем сейчас.

Но прогнозы все пессимистичней…

Нужно осторожно относиться к мнению различных экспертов, которые говорят, что кризис продлиться столько-то или столько. Никто этого не предугадает - все может затянуться на несколько лет, а может остановиться уже через несколько месяцев. К тому же, мы являемся пассивной стороной в глобальных процессах… Одно точно - успешно пройдут кризис как раз те, кто меньше всего будет подвержен депрессии, кто не будет сидеть сложа руки и заниматься исключительно самоанализом.

Еще один очень важный момент – те, кто с экранов телевизоров заявляет о том, что «рост безработицы на 1% увеличивает преступность на 5%» - должны думать головой. Такие «мэссиджи» формируют у не вполне адекватных людей соответствующую модель поведения, фактически предлагают готовые рецепты выживания.

Генсек ООН выразил опасение, что экономический кризис, напротив, может перерасти в кризис человечности…

С такими настроениями лучше возглавлять ПСПУ, а не ООН. Есть шанс, что кризис как раз заставит правительства развитых и развивающихся стран заняться решением давно назревших внутренних проблем, что во многих странах случится долгожданное обновление политических элит. Кроме того, кризисные периоды это всегда время бурного развития науки, искусства, культуры. Нельзя чтобы временные экономические трудности превратились в национальную идею и универсальную «разводку».

Что Вы имеете в виду?...

Когда государство говорит о том, что оно не собирается повышать социальные стандарты, хотя они у нас самые низкие в Европе после Албании и Молдовы… Когда бизнес перестает даже думать о повышении безопасности труда, о модернизации производства, внедрении новых технологий и решении социальных вопросов… Это безответственно. Самое страшное, что может произойти – это согласие людей с ущемлением их прав и свобод только потому, что «кризис на дворе». В условиях «кризиса по-украински» запросто может сформироваться огромный рынок инсайда, на котором будут с большой эффективностью работать те, кто научился быстро принимать решения и действовать быстрее «тормознутых» чиновников и паникующих масс. Поэтому сейчас есть две важные антикризисные задачи – не допустить превращения борьбы с непроизводственными издержками в невроз бюджетной политики и не дать сформироваться спекулятивным явлениям в бизнесе.

Как этого достичь?

Власть должна заставить собственников предприятий базовых отраслей вкладывать средства в технологическое перевооружение своих заводов. Также ограничить расходование прибыли на нужды, которые не связаны с повышением зарплат работников, расширением производства и модернизацией.

Кроме того, пора отказаться от всего того «неадеквата» в государственной политике, который принято прикрывать «фиговым листочком» либеральных убеждений. То есть, на центральном и местном уровне стимулировать предприятия, которые трудоустраивают по специальности молодых специалистов, внедряют новые технологии, покупают новое оборудование, занимаются научными исследованиями и разработками, создают новые рабочие места, вкладывают деньги в инфраструктуру.

Но как административно повлиять на собственников индустриальных гигантов, не желающих расходовать прибыль на перевооружение заводов?

Есть два пути – через официальную налоговую систему и через систему неформальных договоренностей властей и собственников. Кстати, последняя может оказаться намного эффективней, с учетом, опять таки наших особенностей. Но одно без другого не будет иметь никакого эффекта.

Сейчас именно тот момент, когда государство, общество и бизнес должны заключить новый «Общественный договор». Власть обеспечивает стабильные правила игры, снижает налоги, стимулирует модернизацию, жестко борется с коррупцией. Бизнес – выполняет свои стратегические обязательства, не занимается социальным беспределом и политикой.

Откуда возьмутся на это ресурсы, если финансы у всех тают на глазах?

Мое личное убеждение – ресурсы может дать только последовательная бюджетная политика и жесточайшая борьба с коррупцией. Кроме того, что коррупция подрывает веру людей в государство и разрушает доверие в обществе – это еще и многомиллиардный рынок. По оценке российских специалистов, рынок коррупции в России составляет около 13% ВВП. У нас я думаю не меньше, ведь каждый второй предприниматель вынужден систематически давать взятки чиновникам. Это сумасшедший налог на бизнес, который в отличие от легальных сборов платится регулярно и растет из года в год.

Может ли стать позитивным сигналом для заключения нового общественного договора завершение «спикериады» и возвращение к работоспособному парламенту?

Думаю, сам факт прекращения того хаоса, который мы наблюдаем уже несколько лет – уже одно только это успокоит и вселит людям надежду на будущее. Дальше должно пойти разблокирование законодательного процесса, принятие Бюджета-2009, смена руководства НБУ, замена отдельных губернаторов… У людей должно появиться ощущение того, что «штурвал» наконец-то взяли в руки. Ведь необходимо неотложно переходить к долгосрочному бюджетному планированию, начинать реформы в социальной сфере, создавать институты устойчивого развития. У государства должна наконец появиться четкая система приоритетов, чтобы их было не 30 и не 10 – это полный бред, а 2-3, но чтобы работа всех и каждого на всех уровнях власти была подчинена этим приоритетам.

Занимаясь бизнесом, Вы переживали не один кризис – 1991 года, 1994-96 годов, 1998-го годов… Вынесли уроки, решитесь ли дать совет другим?

На моей памяти это уже пятый или шестой кризис, с которым приходилось сталкиваться.

Было время, когда мог дарить друзьям машины, а через месяц – уже за квартиру заплатить было нечем. И так несколько раз. Всегда выкарабкивался сам.

Могу сказать одно: кризис - это уникальная возможность перейти на другой уровень для тех, кто готов работать, нестандартно мыслить, брать на себя ответственность. Кризисы создают новых успешных людей, а тех, кому богатство, успех, возможности достались случайно – кризисные ситуации просто «отсеивают». Жесткий принцип. Но иного не дано…

Артем Бернадский