Ющенко заборонив Тимошенко приватизувати «Турбоатом»

Харків. 22 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 1178/2008 припинив дію розпорядження Кабінету міністрів від 3 грудня №1517-р, яким був включений у список об`єктів, що підлягають приватизації в 2009 році, ряд підприємств.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Зокрема, Указом забороняється продаж у 2009 році державних пакетів акцій ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Центренерго», ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування», ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського», ВАТ Феодосійська суднобудівна компанія «Море», ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад», а також відміняється підготовка до продажу в 2009 році Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР), Херсонського державного заводу «Паллада».

Згіідно з текстом Указу, " Турбоатом" є розробником і виробником передових зразків турбін для атомних, теплових і гідравлічних електростанцій, "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування" забезпечує, зокрема, випуск науково-технічної продукції в галузі насособудування для атомної і теплової енергетики.

“Продаж даних об`єктів ускладнить реалізацію Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, створить загрозу економічної безпеки держави”, - йдеться в Указі.

Як наголошується в Указі, пакети акцій «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго» і «Центренерго», що підлягають до продажу в 2009 році, відповідно до пункту «г» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» і Закону України «Про електроенергетику» належать до об`єктів, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому, зокрема, є майном, яке забезпечує цілісність об`єднаної енергетичної системи України, і відповідно до постанови Кабміну №1734 мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

В Указі також наголошується, що в будівництві КГЗКОР брали участь Румунія, Республіка Болгарія, Словацька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, з якими Україна на даний час не має узгодженої позиції щодо подальшого розпорядження майном цього підприємства. «Ухвалення в односторонньому порядку рішення про приватизацію КГЗКОР є підставою для пред`явлення названими державами претензії щодо порушення Україною взятих зобов`язань, що, у свою чергу, приведе до погіршення інвестиційного клімату України, що є також загрозою економічній безпеці держави», - йдеться в Указі.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 3 грудня №1517-р включив до переліку підприємств, акції яких підлягають продажу в 2009 році, Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд, «Турбоатом», ряд генеруючих компаній - "Дніпроенерго", "Донбасенерго", "Західенерго", "Центренерго", інші об`єкти.