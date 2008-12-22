П’яний працівник СБУ скоїв ДТП

Харків. 22 грудня. УНІАН. Працівник Управляння СБУ в Харківській області, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 19 грудня ц.р. о 20.30 біля будинку на одній з вулиць Харкова, старший співробітник охорони СБУ в Харківській області, знаходячись у форменому одязі працівника міліції, у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «ДЕУ-ЛАНОС», не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем ГАЗ – 3110, який стояв на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ГАЗ - 3110, 1969 року народження, з діагнозом «забиття грудної клітини» був доправлений до харківської лікарні невідкладної медичної допомоги. Під час оформлення матеріалів ДТП співробітник СБУ представлявся працівником ДАІ. Крім того, під час перевірки документів на автомобіль «ДЕУ-ЛАНОС» інспекторами також виявлено, що державний номер автомобіля не співпадав з державним номером у технічному паспорті.