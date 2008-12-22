НП в метро: 65-річна жінка заблокувала рух потягів

Харків. 22 грудня. УНІАН. Вранці, 21 грудня, близько 8.06 на станції «Холодна гора» Холодногірсько-заводської лінії Харківського метрополітену 65-річна жінка опустилася на рейки, заблокувавши рух потягу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, водію не вдалося зупинити потяг, який подавався на посадку, і жінка, яка невідомо як у цей час опинилася на рейках, отримала травми.

За словами представника Управління, з діагнозом «травматична ампутація правої стопи, перелом лівої стопи, струс головного мозку, забиття грудної клітини» жінку було доправлено до міської лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги. Встановлено, повідомив він, що жінка «знаходилася в стадії алкогольного сп’яніння».

Рух транспорту на Холодногірсько-заводській лінії метро був припинений на 10-15 хвилин, зазначив співрозмовник агентства. Встановлюються причини, з яких людина змогла непомітно потрапити на рейки.