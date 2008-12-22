СБУ: ДТП скоїла людина, яка вже не працює в СБУ

Харків. 22 грудня. УНІАН. Керівництво Управління СБУ в Харківській області вважає некоректною інформацію міліції про дорожньо-транспортну пригоду у Харкові, яку начебто скоїв 19 грудня ц.р. працівник обласного управління СБУ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ в Харківській області з посиланням на начальника облуправління СБУ Андрія МУХАТАЄВА, в ході розслідування ДТП колеги з МВС скористалися помилковими даними, оскільки людина, про яку мовиться, на момент скоєння автомобільної аварії вже не працювала в обласному Управлінні СБУ.

«Людина, про яку мовиться, дійсно працювала в управлінні. Але цей працівник звільнений з УСБУ в Харківській області за власним бажанням, і на момент здійснення ДТП вже не був нашим співробітником. Зараз він є цивільною особою і розбиратиметься в цій проблемі, як цивільна особа. Ми обговоримо цю ситуацію з начальником ГУ МВС Віктором РАЗВАДОВСЬКИМ, і я звернуся до нього з проханням, щоб колеги були коректнішими в подачі інформації. У нас немає проблем у взаєминах, але трапляються такі збої», - сказав А.МУХАТАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 19 грудня ц.р. о 20.30 біля будинку на одній з вулиць Харкова, старший співробітник охорони СБУ в Харківській області, знаходячись у форменому одязі працівника міліції, у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «ДЕУ-ЛАНОС», не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем ГАЗ - 3110, який стояв на узбіччі дороги.