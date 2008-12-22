Курси валют у банках Києва

Харків. 22 грудня. УНІАН. Сьогодні в комерційних банках Києва курс купівлі-продажу долара в середньому становить 7,00/8,30 грн., євро – 9,00/11,50 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено такі курси гривні до долара:

«ПриватБанк»: долар США – 7,00/7,60 грн., євро – 9,00/10,30 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 6,50/9,05 грн., євро – 9,00/12,20 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 6,70/8,30 грн., євро – 9,60/11,70 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,00/8,40 грн., євро – 9,50/11,50 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 6,30/8,80 грн., євро – 8,80/12,30 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 7,50/8,30 грн., євро – 10,18/11,72 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 6,80/8,00 грн., євро – 9,20/11,20 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 6,50/8,00 грн., євро – 9,00/11,00 грн.

Офіційний курс гривні на сьогодні становить 7,8788 грн./дол. США, 10,983047 грн./євро.

Довідка УНІАН. Із 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 скасував обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком постановою №319 у листопаді й жовтні ц.р. відповідно.