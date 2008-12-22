У Шевченковому новий голова РДА

Розпорядження Ющенка

Харків. 22 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Євгена КРАСНОРУЦЬКОГО головою Шевченківської райдержадміністрації Харківської області. Як передає кореспондент УНІАН, текст розпорядження В.ЮЩЕНКА розміщено на офіційному сайті глави держави. До цього призначення Є.КРАСНОРУЦЬКИЙ виконував обов’язки голови Шевченківської РДА. На цій посаді він наприкінці жовтня 2008 р. змінив Віктора СУХОМЛИНА.

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