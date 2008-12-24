Гривня зміцнюється

Офіційний курс НБУ на 24 грудня

Офіційні курси НБУ на 24 грудня: 100 USD – 779.0000 грн.; 100 EUR – 1088.8862 грн.; 10 RUR – 2.7492 грн. Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 24 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 779.0000 (на 23 грудня – 787.8800) 100 EUR – 1088.8862 (на 23 грудня – 1100.6684) 10 RUR – 2.7492 (на 23 грудня – 2.7872).

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