Поради та прогнози астрологів на весь 2009 рік

2009-й - рік Земляного бика за китайським календарем. Зустрічаючи цей рік, слід пам`ятати, що бик консервативний, тому найкраще буде накрити простий, але добротний стіл, а не готувати вишукані страви. Ідеальними будуть традиційні закуски. На гаряче можна запропонувати своїм гостям картоплю та м`ясо, пише newsru.com .

Деякі астрологи радять уникати споживання яловичини протягом новорічної ночі, оскільки бик може «образитися», інші навпаки вважають, що цього боятися не варто, тому що на Сході немає упереджень щодо цього.

Напої на столі також можуть бути найпростішими і традиційними - горілка, різноманітні ягідні настоянки, компот. У святковому меню повинні бути овочі та фрукти. Експерти радять не забувати й про солодощі.

Зустрічати рік Бика астрологи, як і психологи, радять у традиційному складі - з сім`єю та найближчими друзями. Водночас бажано проявити свої творчі здібності: цей Новий рік вітає будь-які експерименти та експромти.

Кольори Земляного бика - жовтий, коричневий, кавовий, золотий, сірий, пурпуровий, гірчичний, фіолетовий. В оздобленні кімнат і столу повинні бути речі з природних матеріалів - дерев`яний посуд, мушлі, камінці. На ялинці у рік бика будуть актуальними іграшки, зроблені власноруч.

Що стосується того, у якому вбранні зустрічати Новий рік, то бик практичний і не надто ускіпливий до вибору туалетів. Жінкам краще купити щось нове спеціально до свята, а чоловіки можуть обійтися і старими речами. Оригінально буде зробити акцент на кольорі краватки чи хустинки у верхній кишені піджака.

Як вважає китаєзнавець Броніслав Виногродський, щоб у рік бика на роботі все складалося вдало, зустріти його чоловікам потрібно в новій сорочці світлих тонів, штанях зі стрілками і бажано нових черевиках. Все має бути дуже акуратним, свіжим, випрасуваним.

Щодо червоного кольору в астрологів теж немає єдиної думки: одні вважають, що не слід дражнити бика червоною ганчіркою, інші стверджують, що бику в цьому питанні байдуже: він дальтонік і взагалі не розрізняє кольорів.

Актуальні забарвлення з дрібними і великими квітами, «турецький огірок», клітина. Інша модна тенденція - це трикотаж. Сукні великої в’язки теплих тонів на талії затягуються шкіряним поясом. Не варто дратувати бика леопардовими і зміїними візерунками. Взуття підберіть на високих підборах, яскраве і ошатне. Не обов`язково підбирати туфлі під колір сукні, допускаються практично будь-які кольорові поєднання.

Як каже астролог Євген Волоконцев, вбрання цього Нового року повинно бути вільним, демократичним, і головне - оригінальним.

З кольорів віддають перевагу сріблястому, синьому і «електрик», а також будь-які несподівані поєднання. Жінки можуть дозволити собі напівпрозорі сукні, повітряні накидки.

Прикраси на святкування Нового року бика треба підбирати з особливою увагою - підійде тільки натуральний камінь. У цьому році актуальні жовті камені - це камені року бика. Але завжди варто пам`ятати, що не слід змішувати золото зі сріблом, платиною та іншими матеріалами.

Щодо новорічних зачісок у моді мінімалізм - гладке волосся з прямим проділом. Якщо дуже хочеться кучерів, нехай вони будуть навмисно недбалими.

Стилісти радять, роблячи макіяж, підводити чорні стрілки, сильно фарбувати вії. Бліді рожеві губи і такі ж блідо-рожеві рум`яна повинні контрастувати з темними густими бровами.

Що стосується подарунків, то бик - тварина, яка приносить користь, це символ пов`язаний з побутом та сім`єю, тому й потрібно дарувати речі практичні та якісні. Наприклад, набір посуду, кухонне начиння, зокрема корисну побутову техніку.

Змінивши на посту Земляного щура, Бик відкриває новий дванадцятирічний цикл східного календаря. Якщо брати за основу китайський місячний календар, то рік Бика розпочнеться тільки 26 січня 2009, а закінчиться 13 лютого 2010 року.

Подружня вірність, відповідальність за родину і розвиток у собі творчих здібностей для подальшого кар`єрного зростання - такі якості, згідно з думкою астрологів, найбільш важливі і необхідні в новому році.

Як сказано у прогнозі керівника Російської астрологічної школи Олександра Зараєва, в цей рік частіше виявляються такі якості, як вірність, серйозність, відповідальність за родину, коханих та дітей. Відчуття надійності зробить родину і партнерські стосунки міцнішими.

Астрологи обіцяють, що в рік Земляного бика більшість жінок «будуть схильні до більш ретельного вибору партнера, з яким хотіли б мати стабільні і тривалі стосунки чи створити родину».

Крім того, рік сприятливий для зміцнення взаємин з дітьми, і більшість чоловіків знайдуть час для їхнього виховання, контролю навчання і для того, щоб пишатися успіхами своїх дітей.

Загалом, це вдалий час для зміни стосунків з родичами, друзями і колегами, залагодження сімейних конфліктів, наведення порядку в побуті, проведення ремонту у своєму домі, для переїзду або зміни роботи.

У політиці і в бізнесі вдалими будуть вивірені та реалістичні рішення, збереження традиційних цінностей і дотримання національних інтересів. Рік у професійній сфері відкриває можливості виявити себе на нових теренах, довести свої починання до кінцевого результату.