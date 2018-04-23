Аваков сподівається на «здоровий глузд, розум і совість» Путіна та Медвєдєва

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що влада Росії має платити Україні адекватну ставку за транзит російського газу її територією.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так А.АВАКОВ прокоментував конфлікт, що виник між Росією та Україною у газовій сфері.

«Упевнений, що здоровий глузд візьме своє, і ми зможемо мати адекватне постачання газу за адекватною ціною з боку Російської Федерації, і у російської влади вистачить розуму, здорового глузду і совісті платити Україні адекватну транзитну ставку, - сказав А.АВАКОВ.

Говорячи про наслідки припинення поставок газу в Харківську область, губернатор поінформував, що тиск газу в магістральних газопроводах високого і середнього тиску на території області знаходиться в нормі. За його словами, це дозволяє говорити про технологічно безпечну експлуатацію всіх систем газового господарства і по області, і по головному міському кільцю.

«На сьогоднішній день ми, де це можливо, вдалися до резервних джерел палива і енергії. Зокрема, на «ТЕЦ-5» вже другий день 6 з 8 форсунок працюють на мазуті», - повідомив А.АВАКОВ.

Згідно з рішенням надзвичайного штабу, який створений розпорядженням губернатора з початку року, повідомив А.АВАКОВ, вжито всіх заходів для того, аби «ТЕЦ-5» щодня поповнювала свої резерви мазуту, укладені нові угоди, відкрито спеціальне фінансування, і сьогодні теплоелектроцентраль щодоби спалює стільки мазуту, скільки і отримує, забезпечуючи баланс.

«Навіть у разі збереження статус-кво, при якому Росія продовжуватиме залишати засувки закритими, Харківщина зможе знаходитися на автономному забезпеченні своїми ресурсами достатньо тривалий період часу - це декілька десятків днів, як мінімум, при тому, що ми практично не обмежуємо режими», - зазначив А.АВАКОВ.

Він також підтвердив, що деякі заходи економії в промисловості все ж таки введені. Більше того, всім промисловим підприємствам розіслані відповідні телеграми, які підписані обл- і міськгазом, про введення суворого режиму економії і попередження про необхідність перейти на резервні джерела живлення.

«Проте, не ключові підприємства харчової промисловості, не підприємства, для яких критичним є безперебійний цикл, такі, як, наприклад, склозаводи та інші, ці заходи не торкнулися. Таким чином, система в Харківській області повністю збалансована», - наголосив А.АВАКОВ.

Він висловив упевненість, що в найближчими днями ситуація нормалізується.