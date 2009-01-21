Політолог запропонує харків’янам самим розпочати зміни

Харків. 21 січня. УНІАН. 24 січня відбудеться зустріч президента політичної асоціації «Прагнемо змін» Костянтина БОНДАРЕНКА з жителями Харківської області.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, це вже друга зустріч з громадськістю у рамках діяльності асоціації. Першими приєднатися до її роботи у грудні 2008 року мали змогу жителі Дніпропетровської області, де з кожним бажаючим взяти участь у діяльності асоціації «Прагнемо змін» К.БОНДАРЕНКО провів особисту розмову. Загалом до лав асоціації долучилися понад 150 жителів Дніпропетровська та області віком від 18 до 73 років.

Так само К.БОНДАРЕНКО проведе серію індивідуальних інтерв’ю з харків’янами, що матиме на меті консолідувати активних громадян і на основі спільної праці розробити план впровадження змін у всі сфери політичного, економічного та соціального життя. Згодом подібні зустрічі пройдуть в усіх обласних центрах України.

«У багатьох людей, особливо зараз, під час кризи, немає відповіді на основне запитання: хто візьме на себе відповідальність за те, що відбувається у державі? Політики схильні перекладати відповідальність один на одного, стало модно апелювати до народної думки. В результаті відповідальних немає. Це хибний шлях. Єдиний висновок – громадянам України потрібні зміни! І громадяни України самі, своїми руками, не очікуючи цього від влади, повинні і подолати кризу, і провести зміни – заради свого майбутнього, заради майбутнього своїх дітей і онуків», - стверджує К.БОНДАРЕНКО.

Також він відзначає, що принциповим моментом є те, що асоціація «Прагнемо змін» - це не електоральний проект, завдання брати участь у виборах вона перед собою поки що не ставить. Це – асоціація громадян, готових діяти заради змін, а не очікувати цього від влади, сказав він. У подальшому президент асоціації обіцяє запропонувати потенційним союзникам безліч форматів взаємодії: від форумів з обговорення нагальних проблем до навчання професійним навичкам політичної діяльності.

К.БОНДАРЕНКО закликає приєднатися до лав асоціації тих, хто «хоче займатися політикою професійно, хто вважає політику повноцінним видом діяльності. Тих, хто готовий діяти. Наш рух максимально відкритий для всіх, у кого є ідеї оновлення держави незалежно від того, якій політичній силі симпатизує ця людина».