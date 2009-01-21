82% українців вважають, що Росія перекривала газ із політичних мотивів

Харків. 21 січня. УНІАН. Близько 82% українців вважають, що перекриття газу Росією носить переважно політичну підоснову.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, про це свідчать дані опитування про ставлення громадян України до українсько-російського газового конфлікту.

Згідно з результатами опитування, половина українців вважає, що Росія не мала права перекривати газ Україні. Третина опитаних вважає, що керівництво Росії таким чином хоче посилити свій вплив на українську владу, і стільки ж – узяти під контроль українську газотранспортну систему.

Третина респондентів вірить, що Росія зупинила постачання через борги України, а 15% вірять, що таким чином «Газпром» шантажує Україну, щоб вирішити свої фінансові проблеми.

45% переконані, що, зупинивши постачання газу в Європу, Росія хоче дискредитувати Україну в очах Європи, а 28% вважають, що «Газпром» шантажує Європу, щоб вона змусила Україну віддати свою газову трубу. І 28% опитаних вірять, що Україна крала російський газ, який транспортувався в Європу.

Згідно з результатами опитування, 80% респондентів особисто не відчули припинення постачання російського газу Україні через зменшення тепло- чи газопостачання в своєму будинку. Тобто українська влада змогла запобігти найгіршим сценаріям конфлікту.

Опитування провела українською дослідницькою компанією GFK Ukraіne методом телефонного інтерв`ю. Загальна вибірка опитування становить 600 респондентів. Вибірка репрезентативна щодо телефонізованого дорослого населення України в містах з кількістю жителів понад 50 тисяч. Максимально можлива похибка становить 4%. Опитування проводили протягом 15-17 січня 2009 року.