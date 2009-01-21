Долар падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,8600/8,0100.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту склали – 0,2370/0,2440, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,1105/10,3095. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,2866/68 (вівторок - 1,2948/50).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,7000/7,9000.