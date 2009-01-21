На кордоні затримано караван саней

Харків. 21 січня. УНІАН. Четверо громадян України намагалися контрабандно перевезти до Росії церковне начиння вартістю близько 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, караван із трьох запряжених кіньми саней було затримано в ніч на Водохреща неподалік села Катеринівка Глухівського району Сумської області.

Гужовим транспортом порушники везли до Росії, зокрема, понад 3 тис. різноманітних ікон. Найбільші з них - Святих Георгія, Ольги, Володимира, Архангелів Михаїла та Гавриїла мають розмір 113.5 х 56.5 сантиметрів. Крім цього, порушники переправляли близько 2,5 тис. ладанок, понад 700 хрестів та хрестиків, понад 3 тис. бланків свідоцтв про хрещення та вінчання, стрічки з молитвами, підвіски із зображенням святих, понад 2 тис. браслетів тощо.

Затримана контрабанда вилучена та передана у митницю. Міру відповідальності чоловіків, які її перевозили, визначить суд, зазначили в Держприкордонслужбі.