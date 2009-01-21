Курси валют у банках Харкова

Долар: 7,8 – 7,95

Харків. 21 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 21 січня: Мегабанк - купівля долара - 7,9 грн. (продаж - 8,4 грн.), євро - 10,2 грн. (10,95 грн.), Меркурій - 7,9 (8,29), 10 (10,9), Реал-банк - 7,8 (8,15), 10,05 (10,6), Факторіал-банк - 7,95 (8,3), 10,4 (10,95), Базис - 7,9 (8,2), 10 (10,85) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 21 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 20 січня – 770.0000) 100 EUR – 995.6100 (на 20 січня – 1015.0140) 10 RUR – 2.3043 (на 20 січня – 2.3398).

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