Платіні говорить, що на Євро-2012 в УЄФА «плану Б» немає

Харків. 21 січня. УНІАН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не має ніякого “запасного плану” проведення Євро-2012 в будь-яких країнах, крім України та Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це заявив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ, відповідаючи на запитання журналістів під час церемонії відкриття у Москві Кубку Співдружності-2009.

“Жодних інших планів, окрім проведення Євро-2012 в Україні та Польщі, УЄФА не має”, - сказав М.ПЛАТІНІ, спростовуючи припущення ЗМІ про існування так званого “плану Б” на випадок неготовності визначених країн прийняти турнір.

Водночас, М.ПЛАТІНІ зауважив, що проведення турніру подібного рангу є певним викликом як для країн-організаторів, так і для УЄФА. Однак додав, що, на його думку, подібні великі турніри необхідно проводити не лише у найпотужніших футбольних державах.

“Ми надали Україні та Польщі право проведення Євро-2012, потім затвердили це рішення кілька разів. Зараз доводиться вкотре говорити про те, що нічого не змінилося”, - підкреслив президент УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща отримали право стати господарями фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року 18 квітня 2007 р. Виконавчий комітет УЄФА 26 вересня 2008 р. прийняв остаточне рішення про проведення Євро-2012 в цих двох державах, хоча інспектори УЄФА висловили критичні зауваження з приводу темпів підготовки інфраструктури до чемпіонату. Офіційні джерела УЄФА повідомили, що рішення про проведення турніру в Україні та Польщі є остаточним і сумнівів щодо перенесення чемпіонату в інші країни немає, хоча ЗМІ писали про можливість проведення Євро-2012 в інших країнах, наприклад, у Німеччині.