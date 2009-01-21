Харків. 21 січня. УНІАН. У Харкові жінка замовила вбивство свого чоловіка за 8 тисяч доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, міліція розкрила злочин після того, як надійшло повідомлення про те, що в селищі Пісочин у передмісті Харкова, неподалік від прохідної одного з підприємств, в автомобілі ВАЗ-21112 виявлено труп чоловіка.

Працівниками управління карного розшуку за підозрою у вбивстві 24-річного харків’янина – власника авто було затримано двох раніше засуджених мешканців Харківської області 1974 та 1978 р.н. Затримані зізналися, що вони діяли за попередньою змовою з 26-річною дружиною загиблого, яка 2 січня ц.р. замовила їм убивство свого чоловіка за грошову винагороду у сумі 8 тис. дол. Із цих грошей 4,6 тис. грн. замовниця виплатила наперед. Залишок виконавці мали отримати після вбивства.

Зі слів затриманих, жінка розповіла їм, що чоловік постійно над нею знущався: бив та, як вона вважала, зраджував. Її власна спроба вбити чоловіка не вдалася. Підсипання до їжі отруйних грибів не мало наслідку - організм чоловіка витримав. Після цього жінка найняла для вбивства людей. Вона надала виконавцям «замовлення» потрібну для здійснення злочинного наміру інформацію: повідомила їм номер мобільного телефону чоловіка та номер автомобіля, на якому потерпілий заробляв гроші, займаючись приватним перевезенням пасажирів. У день вбивства чоловіки телефоном викликали потерпілого, як таксиста, до одного з клубів Харкова та попросили відвезти їх до Пісочна. На вимогу пасажирів водій зупинив авто в селищі і запропонував розплатитися. Замість цього підозрювані у вбивстві, за їх же словами, почали таксиста бити. А потім, накинувши йому на шию заздалегідь приготовлену мотузку, задушили. Забравши з собою золоті обручку та перстень потерпілого, чоловіки зникли з місця злочину.

Наразі жінка та чоловіки затримані згідно зі ст. 115 Кримінально-процесуального Кодексу України. Слідчим відділу СУ ГУМВС в Харківській області кримінальна справа зі ст. 115 ч. 1 перекваліфікована на ст. 115 ч. 2 п.п. 6,11,12 Кримінального Кодексу України.