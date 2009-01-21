Запорожець перевозив до Росії арсенал зброї

Харків. 21 січня. УНІАН. Прикордонники Харківського загону у пункті пропуску «Гоптівка» затримали мешканця Запоріжжя, який намагався вивезти до Росії різні види зброї.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар начальника Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, незадекларовану «поклажу» було виявлено в автомобілі «Мерседес» з допомогою службового собаки.

Водій авто перевозив до Росії помпову рушницю «Бекас 12М» 12 калібру, 60 мисливських набоїв 12 калібру, 10 набоїв травматичної дії «Терен» 12 калібру, 1100 грамів камінців сірого кольору, 5 плат та 2 блоки купюро-приймальників до ігрових автоматів. У салоні автомобіля також було знайдено 2 поліетиленових пакунки з рослинною речовиною сіро-зеленого кольору вагою 8,77 г, а під одягом у затриманого - пістолет ПМР калібру 9 мм та 9 набоїв калібру 9 мм до нього.

Наразі зброю та боєприпаси вилучено й передано до митниці. Затриманий очікує на рішення суду, повідомив прес-секретар.