Карасьов говорить, що Тимошенко у Москві виграла кастинг

Харків. 21 січня. УНІАН. Досягнуті газові домовленості між Україною та Росією і підписані угоди щодо поставок газу в нашу державу та його транзиту до Європи свідчать про прихильне ставлення керівництва РФ до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та про підтримку її кандидатури на майбутніх президентських виборах в Україні.

Таку думку висловив політолог, директор інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН “Газова війна: переможці, непереможені і хто їх підтримував?”.

Він, зокрема, вважає, що неоднозначні оцінки результатів газових переговорів пов’язані з тим, що на них Ю.ТИМОШЕНКО виступала “не тільки, а можливо і не скільки” в статусі глави уряду, скільки “в статусі кандидата в Президенти України”. “Мабуть і в Кремлі так розглядали Юлію ТИМОШЕНКО - як номінанта на майбутню президентську посаду”, - не виключає експерт.

Саме тому, на переконання В.КАРАСЬОВА, досягнуті “газові” домовленості з Росією є “політичною перемогою” чинного прем’єра. “Як кандидат у Президенти Ю.ТИМОШЕНКО в цій газовій угоді виграла – виграла кастинг на лояльність, підтримку з боку кремлівського керівництва і виграла як партнер, топ-менеджер з газової політики для Володимира ПУТІНА”, - сказав політолог.

Щодо впливу досягнутих 19 січня домовленостей на внутрішньополітичну ситуацію в Україні, то В.КАРАСЬОВ вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО “на газово-переговірних віражах обійшла Віктора ЯНУКОВИЧА і Партію регіонів”. За його словами, до цього ПР “завжди користувалася в Кремлі ексклюзивним правом на лояльність у газових питаннях”.

Даючи політичну оцінку угодам щодо поставок та транзиту газу в цілому, В.КАРАСЬОВ зазначив, що вони, на його думку, не можуть бути однозначними, так само як і економічні. “Це є певний коктейль, певний мікс поразки і перемоги. Це є переможна поразка і програна перемога, тому що ми могли б виграти більше в цій перемозі”, - сказав В.КАРАСЬОВ.