Фельдман витрачає щомісяця 4 млн. грн. на підтримку підприємців

Харків. 21 січня. УНІАН. Концерн АВЕК, в управлінні якого знаходиться найбільший у Європі торговий центр «Барабашове», в рамках підтримки малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи пішов на істотні пільги щодо встановлення розмірів орендних платежів для підприємців, котрі провадять діяльність в ТЦ «Барабашове».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Концерну.

Найближчим часом, інформує прес-служба, незважаючи на високий рівень інфляції, діятимуть орендні ставки на рівні 2008 р. Крім того, на сьогодні відсутня прив`язка орендних платежів до валютного курсу, який значно зріс за останні декілька місяців.

За словами президента Концерну АВЕК Дмитра СОБОЛЄВА, АВЕК вирішив піти назустріч підприємцям, щоб підтримати близько 60 тисяч представників малого та середнього бізнесу, чия діяльність і чий добробут безпосередньо пов`язані з торгівлею на «Барабашовому».

Сума «недонадходжень» до бюджету Концерну за рахунок дії цих та інших антикризових пільг для підприємців, за словами Д.СОБОЛЄВА, становить понад 4 млн. грн. щомісяця. Надання такого роду пільг стало можливим за рахунок використання резервів створеного задовго до кризи Стабілізаційного фонду, а також завдяки турботі акціонерів Концерну про соціальне становище підприємців з ТЦ «Барабашове».

Довідка. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН є основним акціонером Концерну «АВЕК і Ко» - найбільшого оператора на ринку торгової нерухомості України.

Антикризові пільги підприємцям ТЦ «Барабашове» обходяться Концерну АВЕК в 4 млн. грн. щомісяця.