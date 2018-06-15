Реконструкція стадіону ”Металіст” (фоторепортаж)

Будівельники прикріпляють металеву конструкціїю під час реконструкції стадіону ”Металіст” у Харкові, у вівторок 10 лютого 2009 р.

3 лютого 2009 р. у Харкові Президент Федерації Футболу України повідомив генеральному секретарю УЄФА, що реконструкцію стадіону "Металіст" буде завершено на півроку раніше – цей об’єкт буде зданий в експлуатацію не в липні 2010 р., як передбачено планом підготовки до Євро-2012, а в грудні 2009 р.

За даними прес-служби Харківської міськради, з міського бюджету на реконструкцію стадіону "Металіст" буде виділено 45 млн. грн. Планується, що ще 85 млн. грн. буде виділено з бюджету Харківської обл. і 47 млн. грн. надасть інвестор. Загальна вартість робіт – 503 млн. грн. Місткість стадіону після реконструкції складатиме 41 тис. 908 місць.

Фото УНІАН