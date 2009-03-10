В Україні подорожчав проїзд залізницею

Харків. 10 березня. УНІАН. З 9 березня в Україні подорожчав проїзд залізничним транспортом у внутрішньому сполученні.

Зокрема, у плацкартних вагонах вартість проїзду зросла на 4,7%, у купейних і СВ - на 7,4%.

Наприклад, вартість проїзду на відстань 500 км збільшиться в плацкартному вагоні на 1 грн. 72 коп., купейному - 4 грн. 25 коп., СВ - 19 грн. 8 коп. (без комісійного збору).

З 1 червня 2009 року вартість проїзду зросте на стільки ж.

Загальне підвищення вартості проїзду становитиме 9,5% для плацкартних вагонів і 15% - для купейних і СВ. Таким чином, загальна вартість проїзду 2009 р. на відстань 500 км збільшиться у плацкартному вагоні на 3 грн. 44 коп., купейному - на 8 грн. 50 коп., СВ - на 38 грн. 16 коп. (без комісійного збору).

Між тим тарифи на проїзд у загальних вагонах залишаються без змін, з урахуванням інтересів менш платоспроможних громадян.

Як повідомлялося, раніше планувалося здійснювати цього року поетапне підвищення тарифів щомісяця в середньому на 1,5-3% на плацкартні вагони та на 5% на місяць на купейні та СВ. Проте цей проект наказу Мінтрансзв’язку не було прийнято.