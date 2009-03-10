Цього року господарства області придбали 3 трактори ХТЗ

Харків. 10 березня. УНІАН. З початку року господарства Харківської області направили на оновлення матеріально-технічної бази 11,2 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, за цей період було придбано 16 тракторів, зокрема 3 виробництва ВАТ «ХТЗ», 2 зернозбиральних комбайна, 9 сівалок та інша сільськогосподарська техніка.

Серед районів області лідерами закупівлі є господарства Дергачівського району, в якому придбано різної сільськогосподарської техніки на суму майже 2 млн. грн., Кегичівського (1,4 млн. грн.) та Печенізького (1,1 млн. грн.) районів.